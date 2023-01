Am Morgen dürften die Aktienmärkte von Konjunkturdaten aus China und der beginnenden Sitzung der Bank of Japan beeinflusst sein. Insbesondere das chinesische BIP sackte auf Jahresssicht deutlich ab. Generell fiel die Vielzahl an chinesischen Konjunkturdaten am Dienstagmorgen besser aus als erwartet. Dennoch werden sie allesamt als schwach gewertet. Neben weiteren Konjunkturdaten wie dem deutschen ZEW am Vormittag stehen später in den USA Zahlen etwa von Goldman Sachs und Morgan Stanley auf dem Plan.