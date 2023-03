Zwar hatte sich das Geschehen an der Wall Street am Vorabend etwas beruhigt, nachdem die Bankaktien erneut stark unter die Räder gekommen waren. Die Anleger stünden nun vor der Frage, ob es sich beim Kollaps von US-Banken nur um kurzfristige Turbulenzen handelt oder ein Schneeball eine Lawine oder eine Systemkrise auslöse, meinte ein Händler. Zwar haben US-Regierung und Notenbank Massnahmen zugunsten der Kunden der Banken angekündigt, doch dürfte die Unsicherheit hoch bleiben, heisst es etwa bei der Credit Suisse. Und deshalb könnte das Fed eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen. Dies dürfte allerdings auch davon abhängen, wie die am Nachmittag (13.30 Uhr) erwarteten Inflationsdaten aus den USA ausfallen.