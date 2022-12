Auch die angekündigten Lockerungen in der strikten Null-Covid-Politik in China können dem Markt heute keine positiven Impulse verleihen. Dies habe sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, heisst es. Zudem sind Chinas Exporte im November erneut stark zurückgegangen. Schuld daran sind unter anderem die schwache globale Nachfrage durch hohe Inflation und Energiepreise in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowie Lieferkettenprobleme.