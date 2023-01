Die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung in den USA mehrten sich und drückten sich sowohl in den Unternehmensergebnissen als auch in den makroökonomischen Daten aus, sagt Markanalyst Andreas Lipkow. Die geldpolitische Straffung des Fed zeige immer mehr Wirkung, heisst es am Markt. Daher stünden auch am Berichtstag US-Konjunkturzahlen im Fokus. Nach dem starken Anstieg seit Jahresanfang seien daher Gewinnmitnahmen nicht erstaunlich, sagt ein Händler.