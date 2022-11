Roche GS sacken um 4,9 Prozent ab. Der Pharmakonzern hat in einer wichtigen Studie mit seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab die Ziele nicht erreicht. Dies sei eine herbe Enttäuschung, meinte ein Händler. Als die Konkurrenten Biogen/Eisai kürzlich mit einem ähnlichen Ansatz in einer Studie erstmals über positive Ergebnisse informiert hatten, waren auch Roche um vier Prozent gestiegen. "Das geben wir nun her", meint ein Marktbeobachter.