Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Donnerstag im frühen Handel auf breiter Front nach. Händler sprechen von einer insgesamt gedrückten Stimmung. Grund dafür sei vor allem die US-Notenbank Fed, die am Vorabend den Leitzins wie erwartet um weitere 25 Basispunkte auf den nun höchsten Stand seit 2007 erhöht hat. Gleichzteitig signalisierten die Währungshüzer, dass sie eine Pause bei der rasanten Zinserhöhungskampagne einlegen könnten. So könne erst einmal die Wirkungen der bisherigen Straffung beobachtet werden.

04.05.2023 09:37