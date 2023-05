Der Abwärtstrend an der Schweizer Aktienbörse hält zur Wochenmitte an. Der anhaltende Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze. "Das Gezerre nervt die Anleger", meint ein Händler. Diese würden zusehendes nervöser, je näher der Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit der USA komme. Ab Anfang Juni könnte ein Zahlungsausfall der US-Regierung drohen, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden. Ein weiteres Spitzengespräch der politischen Parteien in Washington hatte erneut keine Lösung des Problems gebracht.

24.05.2023 09:30