Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich im frühen Handel wenig verändert. Gebremst wird der Markt von den Zins- und Konjunktursorgen, die in den USA neue Nahrung erhalten haben. Demnach will die US-Notenbank mit den Zinserhöhungen weitermachen, wenn die Inflation weiter steiget. Dies liess die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen mit mehr als 4 Prozent so hoch wie zu Zeiten der Finanzkrise 2008 steigen. Auch in Europa sind die Renditen wegen der rekordhohen Inflation weiter gestiegen.

20.10.2022 09:32