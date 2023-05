An der Schweizer Börse geht es auch am Donnerstag zunächst leicht abwärts. Vor allem die drei Schwergewichte erweisen sich mit ihren Verlusten als Belastungsfaktor für den Gesamtmarkt. Es gebe auch kaum Gründe für eine Erholung, da der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA Anleger weiter in Atem halte und für Zurückhaltung sorge, heisst es in einem Kommentar. Zwar sei die Rede von positiven Gesprächen, eine Einigung zeichne sich aber noch immer nicht ab.

25.05.2023 09:30