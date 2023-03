Gleichzeitig rücken Themen wie Inflation und Zinsen wieder stärker ins Bild der Anleger. In den USA etwa stieg die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe wieder über die 4-Prozent-Marke. Uneins sind Investoren derzeit mit Blick auf den nächsten Zinsentscheid des Fed im Mai. Entsprechend wichtig dürften im Wochenverlauf die US-Inflationsdaten sein. Zudem schrieb die gewichtige US-Investmentbank Goldman Sachs in einem Kommentar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA im Zuge der Turbulenzen im Bankensystem zugenommen habe.