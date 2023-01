"Damit die zuletzt doch gut gelaufenen Aktienkurse Bestand haben können, muss der neu aufgekeimte Optimismus jetzt mit Daten bestätigt werden", so der Kommentar weiter. Dabei werde auf die Unternehmensergebnisse und die Konjunkturdaten geschaut. Die zahlreichen Konjunkturindikatoren in dieser Woche dürften zeigen, wie hoch die Rezessionswahrscheinlichkeit in Europa und den USA wirklich ist. Ausserdem wird die an Fahrt gewinnende Berichtssaison zunehmend Akzente liefern.