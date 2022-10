Tatsächlich stehen etwa in den USA mit den Produzentenpreisen am heutigen Mittwoch und den Konsumentenpreisen am morgigen Donnerstag weitere wichtige Preisdaten auf dem Plan. Sie fliessen in die weiteren Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed ein. Ihr jüngstes Sitzungsprotokoll wird am Mittwochabend nach Börsenschluss veröffentlicht. Zudem beginnt in dieser Handelswoche die US-Berichtssaison. "Eine bunte Mischung an Einflussfaktoren und Impulsen für die Finanzmärkte", fasst ein Börsianer zusammen.