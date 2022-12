Generell sei aber mit einem ruhigen und sich immer weiter ausdünnenden Handel zu rechen, heisst es im Handel. Auf Datenseite ist das deutsche Konsumklima zum dritten Mal in Folge gestiegen, was positiv zu werten sei. Im Handelsverlauf stehen noch entsprechende Daten aus den USA sowie Zahlen zum Häusermarkt an. Vorsichtige Töne schlägt unterdessen die Credit Suisse an. "Wir glauben, dass Aktien immer noch Abwärtsrisiken aufweisen, zumal die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach wie vor äusserst schwierig sind", heisst es in einem Kommentar. Zur Begründung verweisen die Experten auf die anhaltend hohe Kerninflation.