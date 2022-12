Zudem sei das Jahr gelaufen. Die Anleger würden sich am letzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr nicht mehr sehr weit aus dem Fenster lehnen. Punktuell könnte aber eventuell noch das am Jahresende übliche "Window Dressing" einen gewissen Einfluss haben, meint ein Händler. Dass von den am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten noch Impulse ausgehen, sei dagegen nicht zu erwarten. Veröffentlicht werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern. "Das Jahr ist schlicht zum Vergessen und am letzten Tag lässt sich daran auch nicht mehr viel ändern. Am besten abhaken und nach vorne schauen", meint der Händler.