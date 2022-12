Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel belastet von negativen Vorgaben aus den USA und Asien deutlich tiefer. Schuld daran ist neben den seit einiger Zeit kursierenden Konjunktur- und Inflationssorgen die Bank of Japan (BoJ), die einen Strategiewechsel in der Geldpolitik signalisiert hat. Zusätzlich verunsichern die rasant steigenden Coronainfektionszahlen in China die Anleger.

20.12.2022 09:30