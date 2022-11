Klar scheint damit zumindest, dass US-Präsident Joe Biden nach den Zwischenwahlen nicht weiter durchregieren könne wie in den vergangenen beiden Jahren. "Dies ist aus Marktsicht durchaus ein gutes Ergebnis, sind Steuererhöhungen in der Folge doch unwahrscheinlich", heisst es dazu in einem Kommentar. Die spannendsten Daten stehen allerdings erst am morgigen Donnerstag an, wenn US-Inflationszahlen veröffentlich werden. Zudem trügen die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in China zu der Zurückhaltung bei. Trotz der Diskussion um eine langsame Abkehr von der Null-Covid-Politik könnten es in China zu weiteren Lockdowns kommen.