Zum Wochenstart startet der Schweizer Aktienmarkt ohne klare Richtung. Damit legt der SMI nach einem am Ende guten ersten Quartal zunächst eine kleine Verschnaufpause ein. Das Startquartal war am Freitag trotz der grossen Volatilität letztlich versöhnlich ausgefallen. Nun stellten sich Investoren die Frage, wie der Start in das zweite Jahresviertel in dieser Woche verlaufen werde. "Zum Monatsanfang könnte noch frisches Geld an den Markt fliessen und die Kurse etwas stützen", heisst es in einem Kommentar.

03.04.2023 09:32