Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Abgaben in den Börsentag gestartet. Erklärt wird dies im Handel primär mit den US-Futures, welche leicht im Minus sind. "Schlechte Stimmung zieht auf", meint ein Analyst und verweist auf die kursierenden Zinsängste und auf eine negative Tendenz bei börsentechnischen Stimmungsindikatoren. Im Verlauf des Tages könnten dann Konjunkturdaten für neue Bewegung sorgen: So werden in Europa und den USA Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

21.02.2023 09:30