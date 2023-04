Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Mittwoch im frühen Handel - gemessen am SMI - etwas schwächer. Vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten dürften sich die Marktteilnehmer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es von Händlern. Gebremst wird der Gesamtmarkt zum einen von den Dividendenabgängen bei UBS und Zurich und zum anderen von den schwächeren defensiven Schwergewichten.

12.04.2023 09:32