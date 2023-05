Die Stimmung an den Märkten bleibt angeschlagen. So startet auch die Schweizer Börse zur Wochenmitte erneut mit Abgaben in den Handel. Nach wie vor belaste die Unsicherheit über die Schuldenkrise in den USA die Stimmung, heisst es einstimmig am Markt. Denn im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA sei ein gefährliches Katz- und Mausspiel, das die Märkte in Mitleidenschaft ziehe, kommentiert ein Händler.

17.05.2023 09:30