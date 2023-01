Auch die Konjunkturdaten hätten zuletzt eher nach unten überrascht, ergänzt eine Händlerin. "Die positive Kursentwicklung bei Aktien und die positive Kursentwicklung bei Anleihen deuten darauf hin, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit seit Anfang des Jahres für Aktienhändler geringer und für Anleihehändler grösser geworden ist", fasst sie die aktuelle Lage zusammen. In diesem Zusammenhang bleiben auch die Notenbanken im Fokus. Nachdem die Bank of Bank of Canada am Vortag die Zinsen anhob und gleichzeitig eine Pause ankündigte, habe dies die Erwartung geschürt, dass das Fed das Gleiche tun könnte: Nächste Woche eine Anhebung um 25 Basispunkte und dann eine Pause. Zunächst werden Investoren im Handelsverlauf auf das US-BIP am Nachmittag schauen.