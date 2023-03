Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Notierungen am Mittwoch im frühen Handel in einer engen Spanne um den Schlusskurs von Vortag. Insgesamt hielten sich Investoren nach der Achterbahnfahrt im bisherigen Wochenverlauf aber erst einmal zurück, heisst es im Handel. Zwar seien nach der Gegenbewegung vom Vortag noch ein paar Anschlusskäufe möglich. Vor der am morgigen Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der EZB dürften sich Investoren aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

15.03.2023 09:30