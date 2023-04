Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenschluss noch einmal etwas deutlicher an. Die Steilvorlage liefere dabei die Wall Street, wo die Kurse deutlich nach oben gingen. Es sei denn auch erneut der Technologiesektor, der für den nötigen Schub sorge. Allerdings steht mit dem 1.-Mai-Feiertag am Montag ein langes Wochenende vor der Tür, weshalb einige Marktteilnehmer sich einschränken. Von daher sei nicht auszuschliessen, dass Investoren ihr Risiko minimieren und im Handelsverlauf dann eher verkaufen würden, hiess es von Händlern.

28.04.2023 09:30