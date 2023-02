Konsolidierung heisst die Devise zum Wochenschluss. Auch am Schweizer Aktienmarkt halten sich Investoren nach einer zahlenlastigen Woche zurück und kassieren erst einmal ihre jüngsten Kursgewinne. Dabei dürften Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektor-Rotationen weiter den Ton angeben, heisst es in einem Kommentar. Seit Anfang Jahr konnte man einen Switch raus aus den defensiven Werten in Wachstumswerte beobachten.

10.02.2023 09:30