Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Der Markt setze die Erholung von dem schwachen Vormonat Mai fort, heisst es am Markt. Aufgehellt werde die Stimmung der Anleger von der Hoffnung auf eine Zinspause seitens der US-Notenbank Fed. Zudem konnte in den USA die befürchtete Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung abgewendet werden.

02.06.2023 09:30