Der Auftakt in die letzte Handelswoche 2022 verläuft an der Schweizer Börse positiv. Vor allem die Aussicht auf weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen in China helle die Stimmung auf, heisst es im Handel. Sie schüre die Hoffnung auf eine potentielle Konjunkturerholung in China.

27.12.2022 09:30