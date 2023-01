Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag im frühen Handel an die Kursgewinne der Vorwoche an, wenn auch zunächst mit etwas gedrosseltem Tempo. Auch an den Börsenplätzen Europas setzt sich zunächst die gute Stimmung aus der ersten Handelswoche des neuen Jahres fort. Viele Anleger kommen allerdings erst jetzt aus den Ferien zurück. Sie stünden angesichts des starken Starts nun unter Zugzwang, heisst es in einem Börsenkommentar.

09.01.2023 09:32