In einem insgesamt nachrichtenarmen Umfeld geht es am Schweizer Aktienmarkt am Montag zunächst aufwärts. Auch an den anderen Märkten in Europa zeigt sich zumeist eine kleine Erholung, nachdem es am Freitag breit abwärts gegangen war. Allerdings sei angesichts der fehlenden Impulse von einem "ereignislosen Tag" auszugehen, heisst es am Markt.

27.02.2023 09:30