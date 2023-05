Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft fester. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kurse an den beiden Vortagen gestiegen waren, und aus Asien sorgen für steigende Kurse. Der Markt habe zudem noch etwas nachzuholen, da am Donnerstag wegen eines Feiertags die hiesige Börse geschlossen war.

19.05.2023 09:30