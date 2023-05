Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. In den kommenden Tagen dürfte es nach Meinung der meisten Marktteilnehmer eher ruhig bleiben. Nachdem an diesem Morgen bereits die australische Notenbank mit einer weiteren Zinserhöhung überrascht hatte, stehen am morgigen Mittwoch das Fed und am Donnerstag noch die EZB auf der Agenda. "Vor den grossen Entscheidungen der Zentralbanken werden die Investoren wohl keine grossen Kursbewegungen mehr sehen", kommentierte ein Händler. "Es wird eher ein Taktieren stattfinden, wie bestehende Positionen am besten gesichert werden können bzw. wie bei erwarteten Ergebnissen schnell nachgelegt werden kann." Entsprechend dürften die Kurse mit geringer Schwankungsbreite im Zickzack durch den Handelstag pendeln.

02.05.2023 09:33