Investoren halten sich am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag vor wichtigen US-Daten am Nachmittag zunächst zurück. Generell sei eine leichte Risikoscheu vor den neuesten Inflationsdaten auszumachen, kommentierte ein Händler. Die US-Zwischenwahlen vom Vortag, die Midterms, seien derweil bereits etwas an den Rand gerückt. Dabei zeichnet sich ab, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus Sitze hinzugewinnen. Im Senat deutet alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin, bei dem die Demokraten gute Chancen haben.

10.11.2022 09:30