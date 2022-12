Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag, dem zweitletzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr, der Abwärtstrend fort. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost sorgen laut Händlern für Abgabedruck. Denn die Anleger wüssten nicht, wie sie die Situation in China bewerten sollen. Die schnell steigenden Coronazahlen in Kombination mit den jetzt gelockerten Reisebedingungen würden zu einem unkalkulierbaren Risiko, sagt ein Marktanalyst. Die Welle könnte sich weltweit ausbreiten. In den USA müssen sich daher Reisende aus China ab dem neuen Jahr wieder einen negativen Corona-Test vorweisen. Weitere Länder dürften mit ähnlichen Massnahmen wohl noch folgen.

29.12.2022 09:30