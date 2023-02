Trotz der tendenziell positiven Wochenbilanz schauen Investoren auf eine schwierige Woche zurück, in der Zinssorgen das vorherrschende Thema waren. Mit den anstehenden US-Konjunkturdaten im weiteren Tagesverlauf dürfte die Notenbankpolitik denn auch weiterhin im Fokus bleiben. Veröffentlicht wird etwa das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE. Vor allem aber sei der heutige Berichtstag ein ernüchternder doppelter Jahrestag, kommentiert ein Stratege. "Heute ist es ein Jahr her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und drei Jahre her, dass wir den ersten grossen Ausverkauf im Zusammenhang Covid-19 erlebt haben." Die Welt habe sich durch diese Ereignisse für immer verändert, und die Auswirkungen dürften noch viele Jahre lang nachwirken. "In der Tat sind die Nachbeben noch immer jeden Tag auf den Märkten zu spüren."