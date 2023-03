Wie bereits an den vorangegangenen Tagen tut sich der Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenschluss im frühen Handel schwer mit der Orientierung. Nach dem deutlichen Plus vom Vortag startet er zunächst nur leicht höher und oszilliert aktuell in einer engen Spanne um den gestrigen Schlusskurs. "Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt angeschlagen", konstatiert denn auch Daniel Lüchinger von der Graubündner Kantonalbank.

03.03.2023 09:30