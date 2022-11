Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Verlusten. Ob die Erholung gelingt, hänge letztlich vor allem von den am frühen Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten ab. Die Anleger reagieren laut Händlern sehr sensibel auf die US-Daten, nachdem der US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend klar gemacht hatte, dass es noch "sehr verfrüht" sei, um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Das Fed will das Zinserhöhungstempo erst dann drosseln, wenn die Daten es auch wirklich zulassen. Daher dürfte eine weniger stark boomende Beschäftigung am Markt besser ankommen als starke Zahlen, heisst es.

04.11.2022 09:30