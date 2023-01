Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Mittwoch wenig verändert. Dabei wird der Markt von den nachgebenden defensiven Schwergewichten gebremst. Zunächst hatte auch der Luxusgüterkonzern Richemont den Markt mit nachgebenden Kursen belastet, mittlerweile notiert dieser Titel aber im Plus. Die japanische Zentralbank beeinflusse die Stimmung positiv, sagt ein Händler zur generellen Stimmung. Denn die BoJ hält wider Erwarten an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Vor der Sitzung hatte es noch Spekulationen gegeben, die Notenbank könnte sich von ihrer im internationalen Vergleich sehr lockeren Ausrichtung ein Stück weit verabschieden.

18.01.2023 09:31