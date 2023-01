Mit den US-Inflationszahlen steht an diesem Nachmittag das wohl wichtigste Ereignis in dieser Woche auf der Agenda. Der Konsens geht vor einem weiteren Rückgang aus. Dennoch zeigen sich Händler eher vorsichtig, weil der Spagat zwischen dem, was der Markt derzeit einpreise und dem, was die Fed-Vertreter weiterhin in Aussicht stellen, immer grösser werde. Sollten also speziell die Kernpreise höher ausfallen als erwartet, könnte es zu einer scharfen Korrektur der Aktienkurse nach unten kommen.