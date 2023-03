So oder so sei aber die Unsicherheit an den Märkten weiterhin relativ gross, meinen Händler. Die meisten der in letzter Zeit veröffentlichten Inflations- und Makrodaten liessen jedenfalls eine baldige Zinswende in weite Ferne rücken. "Die Angst vor einem potenziellen Bärenmarkt, weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und einer bevorstehenden Rezession macht die Anleger nervös und besorgt", sagte ein Händler. Gewisse Marktteilnehmer sehen allerdings auch keine valablen Alternativen zu Aktien.