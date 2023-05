Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich nach. Nachdem der Leitindex SMI am Vortag eine neue Jahresbestmarke bei 11'616 Punkten gesetzt hat, fehle es nun an den nötigen Impulsen, heisst es im Markt. Die Berichtssaison ist deweil bis auf einige Nachzügler nahezu beendet, so dass Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus rücken. Hier liege der Fokus zunächst auf den am Vormittag erwarteten ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland, in den USA wiederum stehen am Nachmittag Detailhandelsumsätze auf der Agenda, die ebenfalls das Zeug haben, den Markt zu bewegen.

16.05.2023 09:30