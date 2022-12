Und die Credit Suisse schreibt in einem Kommentar zur Marktlage, dass die Risiken für weitere Rückschläge am Aktienmarkt nach wie vor grösser seien als die Chancen auf höhere Kurse. Denn das makroökonomische Umfeld bleibe extrem herausfordernd. So habe sich zwar die Gesamtinflation zuletzt zurückgebildet, andere Indikatoren wie die Kerninflation und weitere Inflationsdaten seien aber unangenehm hoch geblieben.