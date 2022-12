Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte noch mit den Worten, die Zeit für kleinere Zinsschritte könnte im Dezember gekommen sein, in Kauflaune versetzt. Am Markt war darauf vermehrt vom Beginn eines Weihnachtsrallys die Rede. Doch nun ist die Euphorie bereits wieder etwas verflogen und es mehren sich die mahnenden Stimmen. Die Aktienbörsen hätten in den vergangenen zwei Monaten eine beeindruckende Erholung hingelegt, sagte etwa ein Händler, eine zumindest leichte Korrektur würde daher nicht überraschen.