Vom Fed erwarten die meisten Ökonomen eine Erhöhung des Leitzinses um noch 25 Basispunkte (BP) nach +50 BP im Dezember. Zuletzt ist die Inflationsrate in den USA zurückgegangen, was als Anzeichen für den Erfolg der strengen Geldpolitik gilt. So fiel auch der am Vortag veröffentlichte Arbeitskostenindex tiefer als erwartet aus. Beobachter sind sich darum mehrheitlich einig, dass nun ein kleinerer Schritt folgen wird. Am Donnerstag gilt dann die Aufmerksamkeit dem Zinsentscheid der EZB.