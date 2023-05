Zurückhaltung bestimmt auch am Dienstag das Marktgeschehen. An der Schweizer Börse geben die Kurse daher mehrheitlich nach. Vor allem der nach wie vor ungelöste Schuldenstreit in den USA sorge für eine gewisse Vorsicht bei den Investoren, erklärten Kommentatoren das Geschehen. "Die Zeit drängt langsam, denn Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der USA, falls es keine Einigung auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze gibt." Der mögliche Zahlungsausfall bremse das Interesse an Aktien.

23.05.2023 09:30