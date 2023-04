Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag weig verändert. Angesichts des hohen Kursniveaus und der zahlreichen Firmenabschüsse, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Der SMI befinde sich praktisch auf Jahreshoch und für weitere Kursgewinne bräuchte schon sehr gute Firmenabschlüsse, sagt ein Händler. In der laufenden Woche stehen gleich sechs Blue Chip-Unternehmen mit ihrem Quartalsbericht auf dem Programm. Den Anfang machte die Credit Suisse. Die vor der Übernahme durch die UBS stehende Bank verbuchte erneut ein schlechtes Quartal. Am Dienstag folgen neben der UBS auch die Schwergewichte Novartis und Nestlé, der Industriekonzern ABB und der potenzielle CS-Nachfolger im SMI, der Logistiker Kühne+Nagel.

24.04.2023 09:30