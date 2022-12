Zum Wochenschluss setzt der Schweizer Aktienmarkt zumindest im frühen Handel zu einer zaghaften Gegenbewegung an. Am Vortag hatten vor allem die Aussagen der EZB nach der neuerlichen Zinserhöhung an den Märkten für Unsicherheit gesorgt und die Börsen auf Talfahrt geschickt. Neben der EZB hatten am gestrigen Donnerstag auch die SNB sowie die Bank of England Zinsschritte vollzogen. Bereits zur Wochenmitte hatte die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation die Leitzinsen erhöht. Insgesamt haben die Notenbanken die Marktteilnehmer auf weitere Zinsschritte vorbereitet und deutlich gemacht, dass die Zinsen vorerst auch höher bleiben dürften.

16.12.2022 09:30