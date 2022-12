Der Schweizer Aktienmarkt zieht zum Wochenschluss etwas an. Der Markt setzt damit nach den jüngsten Verlusten zu einer Stabilisierung an. Das Geschäft verläuft laut Händlern vor den Weihnachtsfeiertagen aber in ruhigen Bahnen. Viele Marktteilnehmer dürften sich vorzeitig in die Weihnachtsferien verabschieden. Daher werde sich der Handel im Verlauf weiter ausdünnen. Möglicherweise belebe er sich im Anschluss an die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten noch einmal ein wenig.

23.12.2022 11:30