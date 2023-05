An diesem Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen - allerdings erst deutlich nach dem Börsenschluss in Europa. Die Zeit drängt: Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der USA, falls es keine Einigung auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze gibt. Bei einem solchen Zahlungsausfall drohen Turbulenzen an den Finanzmärkten und es könnte auch zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen, wird am Markt befürchtet. Weitere Impulse für den Markt werden deweil am Mittwochabend von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank und von den Ausgaben zum privaten Konsum in den USA am Freitag erwartet. Unternehmensseitig ist es dagegen ruhig. Die Berichtssaison zum ersten Quartal ist praktisch abgeschlossen.