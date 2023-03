An der Schweizer Aktienbörse ziehen die Kurse am Donnerstag wieder an und machen damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett. Im Verlauf verliert das Erleichterungsrally allerdings etwas an Schwung und die Gewinne schmelzen von den Höchstwerten etwas ab. Im Fokus bleibt die Credit Suisse. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die angeschlagene Bank sorge für die Erholung, heisst es am Markt. Die CS sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken. Das verhelfe auch dem am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor zu höheren Kursen, meinen Händler.

16.03.2023 11:30