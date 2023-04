Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstagvormittag nach den Osterfeiertagen freundlich. Das Geschäft sei zweigeteilt, sagen Händler und sprechen von einer Sektorrotation. Während Zykliker und Finanzwerte gesucht seien, würden defensive Werte die jüngsten Gewinne konsolidieren. Die Stimmung sei insgesamt gut, aber das Geschäft verlaufe in ruhigen Bahnen. Vor den am morgigen Mittwoch erwarteten US-Inflationszahlen hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es weiter. Denn diese Zahlen könnten dem Fed die nötige Munition für eine weitere Zinserhöhung (um einen Viertelpunkt) im Mai geben. Am selben Tag am Abend wird ausserdem das Protokoll der jüngsten Sitzung des Fed veröffentlicht. Auch davon werden Hinweise für die Geldpolitik erwartet.

11.04.2023 11:30