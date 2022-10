Zudem habe der deutsche Einkaufsmanager-Index, der im Oktober schwächer als erwartet ausgefallen ist, die Gewinne abschmelzen lassen, heisst es am Markt. Für Zurückhaltung sorge schlussendlich auch, dass in den kommenden Tagen die Bilanzsaison in eine heisse Phase komme. Am Dienstag werden die Zahlen von Logitech, UBS, Kühne+Nagel und Novartis veröffentlicht. Am Donnerstag steht dann neben der Quartalsbilanz die lange erwartete Veröffentlichung der neuen Strategie der Credit Suisse auf dem Programm. Zudem entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über weitere Leitzinsanhebungen. Erwartet wird eine Erhöhung um 75 Basispunkte. Dagegen hat der Kurseinbruch an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hierzulande keine grösseren Wellen geworfen, wie Händler sagen.